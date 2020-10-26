Российские ученые проследят за перемещениями моржей в Арктике

Российские ученые вернулись из экспедиции с мыса Тиутей-Сале (Моржовый мыс) на Ямале, где в этом году лежбищу устроили около пяти тысяч моржей. Теперь специалисты собираются проследить за перемещениями животных. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

На несколько особей были прикреплены датчики движения. Вместе с коллегами из научно-экспедиционного центра по изучению морских млекопитающих исследователи проведут большую работу изучению миграции моржей.

«Ясно одно — моржи толк в пляжах знают, и у нас им явно понравилось. На берегу Карского моря зафиксировано самое большое из всех известных специалистам материковых лежбищ. В прошлом году моржей на Ямале было около тысячи», — отметил глава региона.

В октябре 2019 года ученые зафиксировали более тысячи моржей на северо-западном берегу полуострова Ямал. Ранее в этом районе были замечены только единичные кратковременные выходы животных, постоянных лежбищ не было. В июле 2020-го здесь начали массово собираться особи.

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