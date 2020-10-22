Медведи и моржи «подружились» в Арктике

Российские ученые стали свидетелями того, как белые медведи и моржи «подружились» на Таймыре. Об этом рассказал директор Центральносибирского заповедника (Красноярский край) Павел Кочкарев, пишет The Arctic.

По его словам, наблюдения последних нескольких лет показали, что привычное поведение животных изменилось. Например, медведи стали осваивать лежбища моржей на побережье моря Лаптевых и Карского моря и начали проходить внутрь стада морских млекопитающих. Те, в свою очередь, перестали бояться хищников.

«Моржи себя чувствуют совершенно прекрасно. Последний раз видели пять медведей, которые были на лежбище моржей, причем один из медведей сидел посреди лежбища, вокруг него моржи. И мне даже показалось, что морж возлежал на боку медведя», — сказал Кочкарев.

По его словам, у исследователей создалось впечатление, что медведи как будто выступают в роли пастухов и впятером «пасут» 400 моржей. Питались они умершими животными, таким образом выступая в роли «санитаров Арктики».

Заместитель директора по науке национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин добавил, что моржи — это непростая добыча для медведя, и сражаться с ними сложно, поэтому зверь проще дождаться естественной смерти. При этом ученый уверен, что, по логике, медведь все же может напасть на небольшого моржа.

Исследователи продолжат научные работы в Арктике, параллельно прорабатывается проект стратегии по сохранению белого медведя.

Ранее начальник отдела науки объединенной дирекции «Заповедников Таймыра» (Красноярский край) Леонид Колпащиков говорил, что из-за изменения климата белые медведи начали вести себя нетипично, отходят далеко от берега, заходят в города и поселки.