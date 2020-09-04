Экологи обеспокоились похудевшими моржами в Печорском море

Экологи обеспокоены состоянием «южной группировки» моржей в Печорском море на лежбище острова Вайгач. Особей стало меньше, они похудели, выглядели уставшими и с поломанными клыками, сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В организации отметили, что раньше на остров приплывали несколько сотен животных, иногда их численность доходила до тысячи и более. В прошлом году на лежбище собралось не более двух сотен особей, а в этом — всего несколько десятков. На остров Колгуев моржи вообще не приплыли. «Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря — это нам предстоит выяснить, а самое главное — понять, что происходит с моржами», — цитирует пресс-служба слова координатора проектов Баренц-отделения WWF России Маргариты Лесковой.

Директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов добавил, что полученные данные о морских млекопитающих можно считать тревожным сигналом. По его словам, необходимо как можно скорее найти причину такого поведения животных и при необходимости принять меры.

Наблюдения за моржами в Печорском море связано с деятельностью человека в этом районе, говорится в публикации. В частности, здесь находятся разрабатываемое шельфовые месторождения нефти «Приразломная», нефтеперегрузочные терминалы «Варандей» и «Колгуев», проходят маршруты Северного морского пути, растет интенсивность судоходства и развивается арктический туризм. Это в сочетании с изменением климата делает моржей уязвимыми и угрожает их популяции.