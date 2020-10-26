Бастрыкин дал поручение по расследованию убийства отца экс-пилота «Формулы-1»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение по расследованию убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР для наиболее оперативного, полного и объективного расследования.

По данным следствия, вечером 24 октября 2020 года неустановленное лицо выстрелило с противоположного берега реки в 61-летнего Петрова, который находился на территории своего дома под Выборгом.

Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования. Найдена пуля киллера от патрона калибра 7,62, уточняет «Фонтанка». Стрельба велась либо из модернизированного автомата Калашникова с оптическим прицелом, либо из снайперской винтовки Драгунова — в обоих используется указанный патрон.

Назначены экспертизы, идет допрос свидетелей, следователи изучают круг общения погибшего.

Петров был убит прицельным выстрелом в грудь вечером 24 октября на выходе из своего банного комплекса в поселке Великое.