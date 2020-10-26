Раскрыты преимущества новых двигателей для Су-57

Истребители Су-57 будут переведены на двигатели нового типа. Об этом в рамках передачи «Военная приемка», вышедшей на телеканале «Звезда», рассказали создатели новой разработки.

По словам генерального конструктора и директора ОКБ имени А.Люльки Евгения Марчукова, двигатель второго этапа был разработан специально под новый самолет. Специалист заявил, что двигатель можно отнести к поколению 5+, так как его характеристики соответствуют этому поколению. «Главное — это удельная тяга, удельный расход и удельный вес», — пояснил он.

Также Марчуков раскрыл некоторых данные о разработке, подчеркнув ее преимущества и отметив, что у нее нет конкурентов по эффективности удельной тяги: «Такую удельную тягу не выдает ни один двигатель в мире». Генеральный конструктор оценил жизненный путь двигателя в 30-50 лет. По его словам, авиамоторы такой мощности были созданы именно с прицелом на длительную эксплуатацию.

Ранее военные аналитики США раскритиковали истребитель Су-57, обратив внимание на «многочисленные проблемы и неудачи» в эксплуатации самолета. Также эксперты назвали основным вызовом для истребителя неготовый двигатель второго этапа. В связи с этим специалисты отметили, что Су-57 не может соответствовать пятому поколению.