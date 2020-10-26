Россиянка утопила в ванной маленькую дочь по приказу «голосов»

Жительница Новосибирска утопила в ванной маленькую дочь, когда голоса в ее голове приказали ей сделать это, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок погиб 23 октября. В тот день отец семейства, по профессии программист, ненадолго вышел из квартиры. 40-летняя мать набрала полную ванну воды и позвала двухлетнюю девочку купаться. «В этот момент женщина, уверенная при этом, что спасает ребенка, утопила дочь», — сказал собеседник издания.

Позже выяснилось, что несколько лет назад россиянка обращалась к психиатру из-за периодически возникающих навязчивых идей, галлюцинаций, разных голосов в голове. Она считала, что является проводником потустороннего мира, и говорила родственникам, что должна спасти мир. Тогда ей было назначено лечение, но в сентябре этого года симптомы вернулись. Женщина говорила, что должна помочь дочери, но не уточняла как. Она считала, что ее способности передались дочери, и не хотела, чтобы девочка страдала.

«Жена рассказала мужу, что у нее снова начались галлюцинации, она слышит голоса, которые говорят ей, что нужно делать. Снова вернулась тревожность, и она часто повторяла, что мир в опасности», — отметил источник КП, добавив, что недавно мать ребенка снова начала терапию.

Возбуждено дело по статье «убийство малолетнего». Родительнице назначена психолого-психиатрическая экспертиза.