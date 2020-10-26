Германия предупредила о достигающем мирового господства Китае

Китай близок к тому, чтобы занять доминирующую позицию в мире, и Европе стоит обратить внимание на потенциальную угрозу, заявил в интервью The Times бывший глава службы внешней разведки ФРГ (БНД) Герхард Шиндлер.

Он отметил, что Берлину следует устранить стратегическую зависимость от Пекина и запретить сеть 5G, разработанную китайской компанией Huawei. Шиндлер добавил, что КНР довольно мудро распространяет свое влияние в других странах, и ее технологии настолько опережают европейские, что нельзя исключать вероятность возникновения утечки информации. Бывший глава внешней разведки признался, что считает «агрессивное» поведении КНР в Южно-Китайском море признаком растущего политического и экономического влияния. Обратив внимание на то, что Китай является важнейшим торговым партнером государства, он отметил, что Берлину наверняка не удастся избавиться от зависимости полностью, однако призвал к этому стремиться.

Еще одну угрозу для Германии и Европы в целом Шиндлер увидел в молодых мусульманах. По его словам, открытие страны для беженцев с подачи канцлера Ангелы Меркель в 2015 году спровоцировало появление в государстве уязвимой общины. «Если мы не сможем интегрировать сотни тысяч молодых мусульман, мы сами создадим потенциал для радикализации и насилия», — подчеркнул он.

Ранее США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике. Выступивший с таким заявлением журналист Генри-Николас Гроссман в своем материале отметил, что власти КНР имеют «колониальные амбиции» в Арктике и пытаются закрепить там свое присутствие.