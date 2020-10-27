Названа главная жертва коронавирусного кризиса в России

Молодые семьи стали главной жертвой коронавирусного кризиса в России. Об этом говорится в исследовании «ФинЭкспертизы», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о семьях, в которых возраст супругов составляет от 18 до 25 лет. По оценке экспертов, изучивших данные Росстата, двум третям таких семей (64 процента) во втором квартале 2020 года хватало денег только на еду и одежду. В аналогичный период 2019 года количество таких семей составляло 49,7 процента. В целом, доля семей, которые в апреле-июне могли позволить себе только еду и одежду, увеличилась с 49,5 до 49,9 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Второй наиболее пострадавшей от кризиса частью населения России стали неработающие пенсионеры. Среди них только еду и одежду смогли себе позволить только 62,4 процента. Годом ранее цифра была меньше — 58,8 процента.

Лучше в кризис начали жить многодетные семьи. Причиной стало усиление мер государственной поддержки таких семей на фоне кризиса. Так, количество таких семей, заявивших о трудностях при покупке товаров длительного пользования (товарах сверх еды и одежды), сократилась в годовом выражении на десятую часть, до 50,5 процента.

В целом по России ситуация с благосостоянием домашних хозяйств за год улучшилась. Доля беднейших семей, у которых не хватает денег даже на еду, снизилась в два раза с 0,7 до 0,3 процента. Количество семей со средним достатком, кто без затруднений приобретает товары длительного пользования, но не может позволить себе купить автомобиль, квартиру или дачу, выросла на 0,7 процентного пункта, до 33,4 процента. Доля обеспеченных семей, которые могут ни в чем себе не отказывать, увеличилась на 0,1 процентного пункта, до 2,8 процента.