Более половины россиян приготовились к худшему

Более половины россиян (60 процентов) приготовились к худшему. Они считают, что экономический кризис еще ожидает страну в будущем, такие данные приводит ВЦИОМ.

Около 15 процентов респондентов уверены, что самый плохой период страна переживает в настоящее время. Еще 16 процентов считают, что трудности уже позади. Почти четверть (24 процента) опрошенных оказались недовольны своим материальным положением, хорошим его сочли 15 процентов респондентов. Еще 60 процентов заявили, что их доход находится на среднем уровне.

Почти половина россиян (46 процентов) отметили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут. О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23 процента. Еще 30 процентов сказали, что жизнь устраивает их отчасти.

Доходы россиян резко сократились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года они обвалились на 8 процентов после роста в первом на 1,2 процента. В первом полугодии показатель упал на 3,7 процента.