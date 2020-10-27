Лавров понадеялся на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватской газете «Вечерни Лист» заявил, что надеется на восстановление диалога России с Евросоюзом в полном объеме.

«Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости», — сказал политик.

Ранее Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — отметил он.