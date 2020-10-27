Мать погибла через два часа после похорон сына

Жительница американского штата Теннесси погибла в городе Кларксвилл через два часа после похорон сына. Об этом сообщает сайт телеканала WVLT 8.

В начале октября на дороге в районе Антиок было найдено тело 36-летнего Джейджуана Кларка (Jajuan Clak) с пулевым ранением. Похороны мужчины состоялись в городе Нэшвилл в понедельник, 19 октября.

Вечером 63-летняя мать покойного Кейсон Ли Уокер (Cason Lee Walker) возвращалась с похорон на автомобиле. В городе Кларксвилл машина не вписалась в поворот и съехала в кювет. В результате ДТП Уокер погибла. Еще троим родственникам Кларка, которые находились в автомобиле в качестве пассажиров, потребовалась медицинская помощь. В числе пострадавших оказался брат Кларка. Семья сообщила, что ему потребуются месяцы на восстановление. Двух родственниц Уокер отпустили домой после оказания медицинской помощи.

«Мы пытаемся держаться. Мы в абсолютном шоке», — заявила сестра Уокер Валери Маркис (Valerie Marquis).

Полиция ведет расследование произошедшего. Подозреваемых в убийстве Кларка пока нет. Похороны Уокер состоятся в воскресенье, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в английском городе Атерстон, графство Уорвикшир, дочь умерла на похоронах скончавшейся от коронавируса матери. Во время погребальной службы у 32-летней женщины случился сердечный приступ, реанимировать ее так и не удалось.