Назван упущенный СССР «момент истины» для спасения страны



СССР развалился из-за деградации советской номенклатуры, представители которой принимали неверные экономические шаги, и в середине 1960-х упустили «момент истины», когда можно было спасти страну за счет вложений в передовые научные проекты. Такие причины в интервью «Ленте.ру» назвал кандидат исторических наук, директор Центра русских исследований МосГУ Андрей Фурсов.

По его словам, одна из главных проблем Советского Союза заключалась в том, что «по линии производственных отношений мы отрицали марксизм», а «по линии производительных сил у нас была примерно та же система, что и при капитализме — индустриальная».

Фурсов выразил уверенность, что для рывка в будущее стране необходимо было переходить от «антикапитализма к посткапитализму», чего можно было достичь за счет развития технологий — таких, например, как общегосударственная система Глушкова, которая позволила бы вести учет плановой системы с помощью ЭВМ.

«Однако в 1968 и 1973 годах специальными решениями Политбюро ЦК КПСС было решено, что на такие передовые разработки нельзя тратить деньги», — сказал он.

Но даже несмотря на это, по словам Фурсова, в середине 1980-х годов «наша электроника дышала в спину американской». Впрочем, отечественные персональные компьютеры были вытеснены закупками американских ПК через центры научно-технического творчества молодежи, на которых «неплохо нажились наши будущие бизнесмены, банкиры, такие как Ходорковский», подытожил он.