В Японии захотели выплатить по 5 тысяч долларов жертвам бомбардировок США

В парламенте Японии депутаты от различных партий захотели принять закон о выплате около 5 тысяч долларов жертвам бомбардировок США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что каждому пострадавшему, в том числе получившему психологические травмы, предполагается выплатить по 500 тысяч иен (примерно 4,8 тысячи долларов). Речь идет о бомбардировках, подобных «огненному шторму», устроенному американской авиацией 10 марта 1945 года в Токио. Тогда погибло свыше 100 тысяч человек. Известно, что законопроект планируют принять в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что правительство Японии подало апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, поскольку сочло его необоснованным. Он постановил, что пострадавших от черного дождя (осадков с высоким содержанием радиоактивных материалов) также следует считать пережившими американские ядерные удары.

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