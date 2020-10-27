Цена на газ для украинцев резко вырастет

«Нафтогаз Украины» с 1 ноября резко повысит цену на газ для бытовых нужд. Стоимость кубометра в рамках тарифа «Месячный» без учета распределения вырастет на 35 процентов, до 6,33 гривны (17 рублей), сообщает пресс-служба компании.

Если клиенты ранее подключили тариф «Годовой», то они продолжат оплату по цене, зафиксированной при переходе на летний период. До 31 октября также можно подключить тариф «Годовой» по цене 5,24 гривны за кубометр и сохранить ее на весь год, после этой даты стоимость по такому контракту составит 6,45 гривны.

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В компании указали, что рост цен обеспечен сезонным фактором и увеличением оптовой цены на топливо в последнее время. Ранее в октябре «Нафтогаз» поднял стоимость газа для производителей тепловой энергии на 24 процента, до 5374 гривен за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку через систему трубопроводов.

Ранее глава компании Андрей Коболев рассказал о рекордном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине. На начало октября этот показатель составил 90 процентов, к концу месяца он может достигнуть 100 процентов. По словам Коболева, такие запасы позволят сдержать рост цен для населения в зимний период.

В начале месяца Министерство финансов Украины назвало сумму чистого убытка «Нафтогаза» за 2020 год. Она, по предварительным данным, составит от 137,5 миллиона до 220 миллионов долларов.