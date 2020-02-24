На Украине резко снизили стоимость газа для населения

«Нафтогаз Украины» в феврале резко снизил цену на природный газ для населения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что цена топлива составит 3,95 тысячи гривен (10,6 тысячи рублей) на тысячу кубометров, что на 15 процентов меньше, чем в январе. «Цена 3,95 гривны за кубометр является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив посоветовала гражданам держать закрытыми окна, чтобы экономить на отоплении. Она порекомендовала украинцам устанавливать в своих домах счетчики тепла и таким образом не переплачивать во время теплой зимы.

В сентябре 2019 года директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский пришел к выводу, что граждане отказываются от газового отопления в пользу дров. По его словам, отказ населения от газа — это не переход на альтернативные источники тепла, а следствие продолжающегося падения уровня жизни.

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