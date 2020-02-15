Украинцам посоветовали держать окна закрытыми ради экономии на отоплении

Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив посоветовала гражданам держать закрытыми окна, чтобы экономить на отоплении. С этими словами она выступила в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Ковалив порекомендовала украинцам устанавливать в своих домах счетчики тепла и таким образом не переплачивать во время теплой зимы. По ее словам, ради того, чтобы в квартире не было жарко, люди открывают окна, тем самым «выбрасывая деньги в форточку».

«Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре плюс пять, значит не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов и за все это мы платим», — заключила политик.

В сентябре 2019 года директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский пришел к выводу, что граждане отказываются от газового отопления в пользу дров. По его словам, отказ населения от газа — это не переход на альтернативные источники тепла, а следствие продолжающегося падения уровня жизни.

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