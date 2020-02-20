Бывший футболист сборной Украины пожаловался на платежку за несуществующий газ

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский пожаловался на платежку за газ, который не поступает в его квартиру с 2016 года. Фото документа бывший спортсмен опубликовал в своем Facebook.

45-летний Шовковский недоволен местными коммунальщиками и подчеркнул, что намерен обратиться в суд. «В 2016-м газ отключили, а установленный мною лично счетчик замер навсегда. Но неначисление за потребление газа по тарифу!» — написал он.

В составе сборной Украины Шовковский провел 92 матча. Вместе с национальной командой голкипер дошел до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2006 года.

Всю карьеру Шовковский провел в «Динамо». С 1993-го по 2016 год он провел 426 матчей за киевлян.

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