Бывший вратарь сборной Украины попал под обстрел тещи

Александр Шовковский / Facebook

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский собирался забрать дочку у бывшей супруги Ольги Аленовой, но подвергся обстрелу вооруженной тещи. Детали конфликта спортсмен поведал на своем Facebook.

Шовковский поздравил подписчиков со светлым праздником Пасхи, после чего рассказал о столкновении с матерью бывшей супруги Оленовой — Любовью Аленовой. Бывший голкипер сборной Украины подчеркивает, что его теща «неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю» и «имеются неоднократные заявления в милицию». Сперва в 43-летнего Шовковского летели камни, после чего Аленова приступила к прицельному огню по бывшему игроку сборной из пистолета. Каким был пистолет, боевым или травматическим, Шовковский не уточняет.

В составе национальной команды Шовковский провел 92 игры. Он также был в составе сборной под руководством Олега Блохина, которой удалось добраться до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2006 года.

Всю клубную карьеру футболист провел в киевском «Динамо».

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