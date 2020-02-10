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Бывший вратарь киевского «Динамо» стал претендентом на пост украинского министра

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Александр Шовковский
Александр Шовковский

Бывший вратарь футбольного клуба «Динамо» Киев Александр Шовковский является претендентом на пост министра молодежи и спорта Украины. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, пишет «Укринформ».

Глава правительства подтвердил, что предложил кандидатуру Шовковского. «Но серьезно мы эту идею еще не обсуждали», — рассказал он.

Гончарук также признался, что по поводу назначений в правительство он старается советоваться со всеми ключевыми людьми в президентской команде, в том числе с главой офиса главы государства Андреем Богданом и помощником украинского лидера Андреем Ермаком.

Премьер при этом опроверг утверждения, будто в офисе президента проходят собеседования с кандидатами на должности в правительство. «Лишь когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как с лидером нашей политической команды», — пояснил он.

4 февраля Верховная Рада Украины уволила Алену Бабак с должности министра развития громад (общин) и территорий. Она стала первым министром, ушедшим в отставку из правительства Гончарука. На правительственном посту ее сменил Денис Шмыгаль — бывший глава администрации Ивано-Франковской области.

Впервые о необходимости реформирования правительства 17 января на встрече с премьер-министром заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Этому предшествовал политический скандал, связанный с прослушкой разговоров во время правительственных совещаний. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

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