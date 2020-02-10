На Украине анонсировали сокращение госаппарата

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение госаппарата в стране в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10 процентов мы сократим весь государственный аппарат», — заявил он.

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Премьер также отметил, что правительство ожидает значительной экономии бюджетных средств, которая станет возможна за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

О необходимости реформирования органов исполнительной власти 17 января заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером. Этому предшествовал скандал с прослушкой разговоров во время правительственных совещаний. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике.

В августе 2019 года вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна теряет главные признаки государственности из-за того, что все годы независимости власти ставили управленческие эксперименты. По его словам, каждый раз новое руководство на Украине начинало с того, что уничтожало наработки своих предшественников, в результате госаппарат оказался практически развален.

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