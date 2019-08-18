Украинский дипломат заявил о развале госаппарата

Украина теряет главные признаки государственности из-за того, что все годы независимости власти страны ставили управленческие эксперименты. Такое мнение высказал постоянный представитель Киева при Совете Европы Дмитрий Кулеба в статье для издания «Зеркало недели».

«Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — написал он и подчеркнул, что этому процессу способствует не только российская «оккупация», но и социально-экономические проблемы в стране.

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По его словам, каждая новая власть на Украине начинала с того, что уничтожала все наработки своих предшественников, в результате государственный аппарат сейчас оказался практически развален. «Мы ходим антикоррупционными кругами с собственноручно высеченным на лбу брендом "Коррумпированное государство"», — считает дипломат.

Выход из сложившейся ситуации он видит в установлении четких «красных линий» во внешней и внутренней политике. Среди них, например, неизменность курса на ЕС и НАТО и одновременно наращивание экономических связей с Азией, необходимость поддерживать украинскую идентичность и одновременно учитывать «внутреннюю разность» общества.

Спустя месяц после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский назвал войну с коррупцией одним из двух главных конфликтов страны. Он подчеркнул, что коррумпированные чиновники представляют большую угрозу для украинской экономики. 16 августа стало известно, что глава государства заблокировал финансирование городских бюджетов до формирования нового правительства из-за злоупотреблений.

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