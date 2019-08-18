Украинский депутат рассказал об уничтожении производства в стране

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил об угрозе уничтожения украинского производства в будущем. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В качестве примера Мураев привел Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова. По его словам, производство оставили без новых заказов и денег на разработку. Кроме того, за невыполненные контракты бюро грозит штраф, который, по мнению депутата, заблокирует его работу. Он подчеркнул, что под угрозой исчезновения оказалось одно из ведущих предприятий страны.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны. Наши соседи устраняют украинских производителей, как конкурентов руками нашей же власти», — подытожил Мураев.

Ранее украинский депутат Сергей Левочкин заявил, что при текущих темпах развития Украине потребуется несколько десятилетий, чтобы экономика восстановилась. По его мнению, темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в шесть раз — с плюс трех до плюс 0,5 процента.

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