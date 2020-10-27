Россиян упрекнули в нежелании соблюдать ограничения из-за коронавируса

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов упрекнул россиян в нежелании соблюдать ограничительные меры. По его мнению, если в России «всем все запретить», то пандемия закончилась бы за три недели. Его слова приводит Ura.ru.

Чепурнов отметил, что у россиян вызывает возмущение даже такая мера, как установка тепловизоров в московском метро. «Вот отсюда и неспособность наша пойти по пути Китая. Поэтому руководство страны не нацелено на то, чтобы закрыть все — будут пытаться соблюсти баланс и призывать граждан к ответственному поведению», — объяснил вирусолог.

По словам Чепурнова, россияне сами «выбрали такой сценарий», поскольку к жестким ограничениям они не готовы.

Ранее стало известно, что в столичное метро и на станции Московских центральных диаметров (МЦД) перестанут пускать пассажиров с повышенной температурой. Температура у пассажиров должна быть не выше 37,5, иначе тепловизоры будут пищать.