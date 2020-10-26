Москвичей с повышенной температурой перестанут пускать в метро

В столичное метро и на станции Московских центральных диаметров (МЦД) перестанут пускать пассажиров с повышенной температурой — на входах в вестибюли появились тепловизоры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

«Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — пояснили в ведомстве. Температура у пассажиров должна быть не выше 37,5, иначе тепловизоры будут пищать. В случае необходимости для входящим на станции метро, автовокзалы и автостанции будут измерять температуру традиционным способом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения дополнительных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом нового типа. По словам градоначальника, делать это не требуется, но необходимо соблюдать уже принятые меры. Он напомнил, что в Москве приняты меры по переводу людей старше 65 лет и хронических больных на домашний режим, более миллиона горожан переведены на удаленную работу, а часть школьников — на дистанционное обучение.

Кроме того, в связи с повышением заболеваемости COVID-19 организации, работающие в Москве, должны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников, и уведомить об этом мэрию. Собянин заявил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.