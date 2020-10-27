Испания пошла в преодолении кризиса по пути России

Испанское правительство ради восстановления экономики после коронавирусного кризиса решило повысить налоги для богатых и корпоративные сборы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект бюджета страны, который кабинет министров Испании должен одобрить во вторник, 27 октября.

Власти Испании пояснили, что рост налоговых ставок позволит увеличить доходы бюджета и профинансировать повышение зарплат госслужащим, увеличение пенсий и расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру.

Ранее по аналогичному пути пошла Россия. Власти страны в 2020 году объявили о масштабных изменениях в налоговой системе страны. Так, с 2021 года Россия отказывается от плоской шкалы налогообложения. Сбор с доходов физлиц свыше пяти миллионов рублей в год увеличится с 13 до 15 процентов. Президент России Владимир Путин назвал прогрессивную шкалу более социально справедливой. Помимо этого, с нового года в России вводится подоходный налог на проценты по депозитам или доходы от облигаций на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также в стране увеличатся налоги на дивиденды и проценты с 0-5 процента до 15 процентов для владельцев офшоров.

Кроме того, для увеличения доходов бюджета в России с нового года повышается налоговое бремя сырьевых и промышленных компаний. В середине октября президент подписал закон об изменении налога на дополнительный доход (НДД) и увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Помимо этого, Минфин предложил повысить акцизы на табак и сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними ставками.