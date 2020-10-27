США поставят Тайваню ракеты на два миллиарда долларов для защиты от Китая

США поставят Тайваню 400 ракет Harpoon на общую сумму больше двух миллиардов долларов для защиты от Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Госдепа.

«Соединенные Штаты сохраняют неизменный интерес к поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и считают безопасность Тайваня центральным элементом безопасности и стабильности в более широком Индо-Тихоокеанском регионе», — отметили американские дипломаты. Отмечается, что общая сумма одобренной поставки противокорабельных ракетных комплексов составит 2,37 миллиарда. В Вашингтоне при этом считают, что сделка не изменит баланс сил в регионе.

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В сентябре Китай проводил учения вблизи Тайваньского пролива, в ходе которых самолеты НОАК приближались к Тайваню с разных сторон: юго-запада, запада, северо-запада и севера острова. В китайской Global Times отмечали, что их надо рассматривать не как предупреждение, а как репетицию захвата Тайваня. Считается, что данные учения стали реакцией на визит на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США Кейта Крача.

На последних парламентских выборах Тайваня 11 января 2020 года победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а ее лидер Цай Инвэнь в тот же день снова одержала уверенную победу на выборах президента. Правящая партия, как и сама Цай, выступают за самостоятельность острова.

Тайваню мешает объявить независимость угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся расплывчатые формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне коммунистам туда сбежали представили партии Гоминьдан. КНР при этом продолжает считать остров своей частью.

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