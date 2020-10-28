На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление

Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в скорости крупного астероида Апофис, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Слабое ускорение, которое может способствовать опасному сближению в 2068 году, возникло из-за неоднородного теплового излучения с поверхности объекта. Свои выводы астрономы представили в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения.

Исследователи наблюдали за астероидом через 8,2-метровый оптический телескоп Subaru в обсерватории на Мауна-Кеа. Им удалось заметить так называемый эффект Ярковского — явление, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения, исходящего от нагретой Солнцем поверхности. Этого импульса достаточно, чтобы Апофис отклонялся от своей орбиты со скоростью 170 метров в год. Такой величины достаточно, чтобы нельзя было точно предсказать траекторию астероида в 2068 году.

Апофис достаточно близко подходит к Земле. 13 апреля 2029 года он будет замечен невооруженным глазом, поскольку пройдет в поясе спутников связи на околоземной орбите на расстоянии 37 тысяч километров (почти в 10 раз ближе Луны), однако в этот момент он не будет представлять опасности для Земли. Дальнейшие наблюдения должны будут помочь определить вероятность столкновения во второй половине XXI века.

Астероид (99942) Апофис обнаружили в июле 2004 года. Небесное тело в диаметре достигает 300 метров, а его околосолнечная орбита практически целиком находится внутри земной.