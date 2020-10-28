Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа

Жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине оказалась фанаткой продукции французских модных домов, несмотря на призыв политика бойкотировать товары из Франции. Об этом сообщает портал Greek City Times.

Журналисты обратили внимание, что супруга турецкого лидера не раз появлялась на публике с аксессуарами из ассортимента люксовых брендов. Так, например, папарацци запечатлели ее в Японии на трапе частного самолета с черной сумкой марки Hermes за 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Tout le monde se demande, est-ce que Mme Emine Gülbran #Erdoğan, va boycotter, elle aussi, les produits français et les sac-à-mains à 50.000$ 🤔 #Hermès #Chanel #Langchamp pic.twitter.com/GNV8Cbotg9 — The Godfather  (@Al_Pacino_) October 27, 2020

Кроме того, Эмине Эрдоган выходила в свет с бежевой сумкой французского модного дома Chanel. Стоимость аналогичной вещи на сайте марки составляет 7700 долларов (601 тысяча рублей).

Пользователи обвинили первую леди в любви к французской роскоши в социальных сетях. «Все задаются вопросом, будет ли госпожа Эрдоган бойкотировать французские товары и дорогие сумки?», «Бойкот французским товарам? Пусть тогда Эмине Эрдоган выбросит все сумки Hermes, духи Chanel и туфли Louboutin», «Интересно, что думает фанатка французских сумок Эмине о бойкоте мужа?» — комментировали юзеры.

Известно, что 26 октября турецкий лидер призвал жителей страны бойкотировать французские товары в знак протеста. Его просьбу к нации связывают с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама. Он пообещал, что в стране «не будут отказывать от карикатур» на пророка Мухаммеда вопреки тому, что в исламе запрещены любые его изображения и всех остальных пророков.