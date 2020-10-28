Российский криминальный мир испугался мести вора в законе Ганса

В Тюменской области представители криминального мира опасаются мести Юрия Тишенкова, известного как вор в законе Ганс. Об этом в среду, 28 октября, со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

По данным источника издания, срок наказания, который Ганс отбывает в колонии, истекает в 2021 году, после чего авторитет может развязать криминальную войну. Большинство прежних конкурентов Тишенкова либо за границей, либо умерли, а новое поколение российского криминала может быть не готово к проблемам с опытным авторитетом из 90-х. Вор в законе может постараться отнять контроль над частью коммерсантов или попытаться отомстить неприятелям.

Юрий Тишенков родился в Тюмени. Впервые попал на скамью подсудимых в 1968 году в возрасте 16 лет за хулиганство. 25 июля 2000 года был коронован в Сургуте. В декабре 2010-го Тишенков был признан виновным в организации убийства и приговорен к 12 годам лишения свободы.

27 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали вора в законе Цезаря по подозрению в вымогательстве денег и имущества у предпринимателей.