Российским заключенным запретили платить вору в законе Паате Самтредскому

В Томской области российским заключенным запретили платить 46-летнему уроженцу Грузии Паате Вашакидзе, известному в криминальном мире как вор в законе Ешха, или Паата Самтредский. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, во время своего пребывания в исправительной колонии №2 в Томской области криминальный авторитет взаимодействовал с лагерной администрацией и занял соглашательскую позицию. После этого авторитетным арестантам, отбывающим срок в исправительном учреждении, позвонили представители преступного мира, которые заявили, что Самтредский вором в законе не является, и потребовали от заключенных не отправлять ему деньги.

Паата Вашакидзе был принят в семью главного вора Азербайджана Надира Салифова (Гули) в июле 2013 года, находясь под следствием в Бутырской тюрьме. Вашакидзе проходил подозреваемым по делу о краже. При этом авторитет не афишировал свой воровской титул, пока не покинул Москву в октябре 2014-го.

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В августе этого года главный вор в законе Азербайджана — Гули был убит в турецком отеле подкупленным врагами охранником Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). Почти сразу у лишившегося покровителя Вашакидзе начались проблемы. Его титулованный земляк из грузинского города Самтредии 43-летний Авто Тугуши заявил, что Вашакидзе не вор. Соответствующие заявления в криминальном мире, как отмечает «Прайм Крайм», необходимо подкреплять аргументами на собрании авторитетных представителей преступного мира.

Авто Тугуши в беседе с вступившимся за члена «семьи» представителями клана покойного Гули заявил, что пояснит свои слова ворам, если кто-то из них соберет по этому поводу сходку. Однако в октябре сам Тугуши был задержан в Германии с поддельными документами и отправлен за решетку.

Вашакидзе после освобождения из томской колонии в сентябре 2019 года был депортирован в Грузию, откуда позже перебрался в Турцию.