Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом

Госдума приняла конституционный закон «О безопасности», в котором закрепляется приоритет Конституции России над нормами международного права. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 28 октября.

Согласно документу, который был внесен президентом Владимиром Путиным, применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем основному закону, не допускается. Разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд.

«Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, документ расширяет функции Совета безопасности России. К его полномочиям будут относиться вопросы, касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. В частности, речь идет о пресечении действий, направленных на отчуждение части территории РФ, призывов к таким действиям.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Кроме того, сотрудникам Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки запрещается иметь вид на жительство за рубежом. Исключения возможны в случае служебной необходимостью.

Накануне нижняя палата парламента приняла другой закон, закрепляющий новые положения Конституции, одобренные большинством россиян в ходе голосования. Речь идет о новом порядке формирования правительства: президент может назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Внесение изменений в основной закон инициировал президент Владимир Путин.