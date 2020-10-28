Стали известны подробности смерти дочери миллионера от сэндвича в самолете

Родители девушки-подростка, которая скончалась в самолете после того, как съела сэндвич, купленный в аэропорту, описали момент ее смерти. Подробности случившегося стали известны изданию Metro.

По словам британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза (Nadim Ednan-Laperouse), его дочь Наташа скончалась на борту после приступа аллергии на его руках. Он отметил, что девушка внимательно прочитала этикетку на бутерброде из Pret a Manger, поскольку знала о своей аллергии, и не нашла никаких упоминаний о кунжуте.

Во время полета девушке внезапно стало плохо. «Очень быстро, в считаные минуты, становилось все хуже и хуже. И она изо всех сил пыталась дышать, сидя на сиденье, а затем попросила меня вколоть ей лекарство», — вспоминает произошедшее отец.

После этого, как рассказал Эднан-Лаперуз, он отправился с дочерью в туалет и вколол ей два укола подряд, однако дочери не становилось легче, и она умоляла помочь ей.

«Ситуация не стала лучше, и еще через 30 секунд Наташа сказала, что задыхается. Мы быстро вытащили ее из туалета, и я надел на нее кислородную маску, но она просто потеряла сознание. После этого у нее случилась остановка сердца. Все так быстро, всего лишь из-за пищевой аллергии! Вы просто не можете себе этого представить», — рассказал британец.

Несчастный случай с 15-летней Наташей произошел несколько лет назад, в июле 2016 года. Она съела багет с оливками, артишоками и тапенадой в кафе сети Pret a Manger прямо перед посадкой на рейс из Лондона в Ниццу. На большой высоте ее организм не смог противостоять сильной аллергической реакции, поэтому девушка скончалась от анафилактического шока.

После смерти Наташи и последующего расследования был принят новый закон, требующий от предприятий пищевой промышленности включать аллергены в состав на упаковке, даже если еда производится прямо в ресторане. Новый закон вступит в силу с октября 2021 года.