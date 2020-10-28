Россия испытала новую ракету

Воздушно-космические силы (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — сказал командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук.
В апреле 2018 года Россия успешно испытала модернизированную ракету противоракетной системы ПРС-1М «Амур» (ABM-3 Gorgon по классификации НАТО) на полигоне Сары-Шаган в восточной части Казахстана, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.