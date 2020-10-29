Автомобиль въехал в толпу в Германии

Автомобиль въехал в толпу в немецком городе Кемпен под Дюссельдорфом, один человек погиб. Об этом сообщает Bild.

По некоторым данным СМИ, погибший был ребенком. Известно, что трое получили ранения, их забрали с места происшествия вертолетом. Причины происшествия пока не называются, но на данный момент нет свидетельств о намеренном наезде.

29 октября в результате теракта во французской Ницце погибли три человека. Атака была совершена мужчиной с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее он не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что убийца кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали. Мэр Ниццы счел нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

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