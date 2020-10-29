ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

ПСБ улучшил условия по ипотечным программам, которые особенно популярны у покупателей жилья. Это ипотека на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости. По этим программам банк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2 – 0,35 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики могут по ставке 8,15 процента годовых. Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита увеличена с 15 до 20 миллионов рублей (до 85 процентов от стоимости объекта недвижимости).

Ставки по ипотеке на покупку апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынках в рамках программы «Крупная сумма» составят от 7,7 процента годовых. Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет, что позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7-30 миллионов рублей для покупки жилья в Москве и Московской области и действует до 31 декабря 2020 года.

Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2 процента годовых. Максимальная сумма кредита — 10 миллионов рублей (до 50 процентов от рыночной стоимости квартиры), срок кредита — до 15 лет.

«ПСБ улучшает условия ипотечного кредитования по востребованным у клиентов программам. Это ипотека на апартаменты — этот тип жилья сейчас набирает популярность у жителей крупных городов. Устойчиво растет спрос и на программы рефинансирования, позволяющие заемщикам, получавшим ипотеку 2-3 года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей. Учитывая все изменения, которые происходят на рынке жилья, мы меняем условия по ипотеке с тем, чтобы все наши клиенты могли оптимальным образом решить свои жилищные проблемы», — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.