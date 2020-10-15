ПСБ и Свердловская область подписали пакет соглашений о развитии экономики

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ПСБ.

«Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов», — отметил Петр Фрадков.

«Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк активно включился в реализацию антикризисных мер, принятых в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции», — сказал Евгений Куйвашев.

Отдельным аспектом взаимодействия станет работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и его сотрудниками, а также с работниками всей бюджетной сферы. В рамках подписанного ипотечного соглашения сотрудники ОПК и бюджетных организаций смогут кредитоваться на максимально комфортных и доступных условиях — по собственной программе банка «Семейная ипотека» от 3,99 процента годовых, по «Госпрограмме 2020» — от 5,85 процента. По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8 процента.

Стороны также будут развивать банковскую инфраструктуру на территории Свердловской области, совместно реализовывать социально значимые проекты и участвовать в реализации национальных проектов, а также укреплять государственно-частное партнерство.

ПСБ планирует расширять обслуживание строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов и уже проводит ипотечные сделки с их использованием. ПСБ рассматривает и возможность финансирования новых проектов строительных компаний региона.