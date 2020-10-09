ПСБ профинансирует социально значимые проекты Краснодарского края

ПСБ и администрация Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, говорится в сообщении кредитной организации.

Согласно договоренностям, ПСБ профинансирует реализацию социально значимых проектов на Кубани, а также примет участие в строительстве социальных объектов. Кроме того, ПСБ планирует предоставлять банковские и лизинговые гарантии, позволяющие обеспечивать бесперебойное энергоснабжение региона края, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, кредитованию предприятий и населения.

Кроме того, банк будет участвовать в программах, позволяющих повысить доступность ипотечного кредитования в регионе. Это, в частности, предоставление жителям края индивидуальных условий ипотечного кредитования. Сотрудники бюджетных организаций, имеющие в ПСБ зарплатные карты, смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» с минимальной процентной ставкой 3,99 процента для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

«За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выдавал льготные и беспроцентные кредиты государственным предприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников», – отметил Петр Фрадков.

В настоящее время на долю ПСБ приходится почти треть всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Помимо этого, банк взаимодействует с Фондом развития бизнеса края, предоставляя поручительства представителям бизнеса.

«Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 миллионов рублей кредитов на развитие», — отметил Вениамин Кондратьев. Он также подчеркнул, что регион заинтересован в расширении сотрудничества в рамках краевых проектов государственно-частного партнерства.

ПСБ, в свою очередь, планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные. Банк также намерен участвовать в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства», национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

