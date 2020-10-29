Протест против коронавирусных ограничений и 5G на Кипре перерос в беспорядки

Акция протеста в кипрском городе Лимасол, организованная против коронавирусных ограничений, переросла в беспорядки. Об этом сообщает издание Phileleftheros.

Около 400 человек, участвовавших в митинге, требовали отменить комендантский час. Кроме того, были слышны призывы не допустить установки вышек связи 5G.

В какой-то момент из толпы в полицейских полетели камни и сигнальные ракеты. Ранения получили несколько стражей порядка и военнослужащих, также протестующие смогли поджечь автомобиль полиции. Усмирить толпу получилось лишь после появления дополнительных отрядов полиции.

В ряде районов Кипра с 23 октября был установлен комендантский час. С 23:00 до 05:00 по местному времени жителям запрещено выходить на улицы. Причиной этого шага стали высокие темпы распространения коронавирусной инфекции.