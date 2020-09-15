Популярному среди россиян офшору предрекли обвал цен на жилье

Кипрские риелторы опасаются, что цены на жилье в стране могут резко снизиться из-за массовой распродажи залоговых квадратных метров. Об этом сообщает Cyprus Property News.

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Как отмечает издание, в период с 2014-го по март 2020 года кипрские банки сократили объем «токсичной» кредитной задолженности с 28 до 8 миллиардов евро именно за счет изъятия недвижимости у должников. Но теперь банкиры должны избавиться от этих объектов — по правилам Банковского союза ЕС, они обязаны реализовать полученное имущество в течение трех лет. Этот срок можно продлить на один-два года. Если квадратные метры остаются в собственности банков, им грозят штрафы.

В ближайшем будущем кредитные организации будут активно выводить объекты на рынок, предрекают кипрские агенты по продаже недвижимости. Это, по их мнению, приведет в переизбытку предложения и спровоцирует обвал цен на жилье в популярном среди россиян офшоре.

Весной этого года стало известно, что из-за пандемии коронавируса иностранцы, в том числе граждане России, стали больше интересоваться покупкой жилья на Кипре для проживания. Наиболее востребованы среди россиян кипрские объекты с видами на море, в пешей доступности от необходимой инфраструктуры. Популярные бюджеты — до 300 тысяч евро (этой суммы хватит на виллу в пригороде Пафоса) и до 2 миллионов евро (такие сделки дают право на участие в паспортной программе).

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