Тайвань продержался 200 дней без новых случаев коронавируса

Тайвань продержался уже более 200 дней без единого случая заражения коронавирусом внутри страны. Добиться такого результата властям острова помогло оперативное реагирование и использование технологий в обеспечении карантина, сообщает издание Bloomberg.

Около 20 случаев все же «привезли» из других азиатских регионов, но каждый из них отследили. Тайвань ввел жесткие меры в самом начале эпидемии: власти обязали все население носить маски, использовали новейшие технологии для отслеживания заражений и закрыли границы еще в начале года.

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В результате страна, судя по данным института Джонса Хопкинса, столкнулась лишь с 550 случаями заражения SARS-CoV-2, из которых 7 закончились летальными исходами. Как отмечают эксперты, остров с более чем 23-миллионным населением, возможно, справился с пандемией лучше всех стран в мире.

Подчеркивается, что влияние на это оказала предыдущая эпидемия коронавируса: вирус SARS в 2003 году ударил по Тайваню сильней, чем по многим другим странам. Тогда было зафиксировано несколько сотен зараженных и более 70 умерших.

В марте этого года сообщалось о случае, иллюстрирующем подход тайваньских властей к борьбе с болезнью: мужчина, сбежавший с карантина ради посещения ночного клуба, получил штраф в один миллион местных долларов (2,6 миллиона рублей).