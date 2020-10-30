Двое детей погибли в Греции при землетрясении

Жертвами землетрясения в Греции стали два человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в результате мощных подземных толчков в городе Вати на острове Самос погибли двое школьников. Речь идет о 15- и 17-летних подростках — девушке и молодом человеке, которые возвращались из учебного заведения. Их придавило обломками при обрушении стены первого этажа одного из зданий. Тела детей извлекли из-под руин.

Днем 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Жертвами подземных толчков в Турции стали 12 человек, еще 522 гражданина получили ранения. На месте разрушения 17 домов продолжаются поисково-спасательные работы.

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции. Оно произошло примерно в 20 километрах от острова Самос.