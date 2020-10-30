В России умерли 355 пациентов с COVID-19 за сутки

В России за сутки умерли 355 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 30 октября.

Больше всего смертей, по данным портала стопкоронавирус.рф, зафиксировано в Москве (69) и Санкт-Петербурге (36).

Также за последние сутки коронавирусом заразилось рекордное число россиян — 18 283. Больше всего заразившихся — в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801) и Московской области (524).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 человек выздоровело, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.

Ранее в России два дня подряд был установлен рекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом. Так, 28 октября впервые с начала пандемии умерло 346 заразившихся, 29 октября — еще 366.