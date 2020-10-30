Чернокожая актриса сыграет королеву Англии в историческом сериале

Чернокожая британская актриса с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву-консорта Англии Анну Болейн, правившей в середине XVI века, в историческом сериале. Об этом пишет The Independent.

Материалы по теме Паранормальное давление Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября Пусть мама убьет Сериал Ридли Скотта, супергерои-насильники и новый «Фарго»: что смотреть в сентябре

Мини-сериал производства британского «Пятого канала» будет состоять из трех эпизодов. Отмечается, что в нем последние месяцы жизни королевы будут переосмыслены с точки зрения феминизма. Проект еще не получил названия, дата его выхода пока также не раскрывается.

34-летняя Джоди Тернер-Смит снялась в таких фильмах, как «Неоновый демон» и «Новизна», а также в сериалах «Настоящая кровь» и «Летящие сквозь ночь».

Анна Болейн была второй супругой короля Англии Генриха VIII Тюдора. Она была коронована в качестве королевы-консорта 1 июня 1533 года. Несколько лет спустя муж обвинил ее в измене, после чего ее судили, признав виновной в неверности, инцесте и государственной измене. Ее казнили через обезглавливание.