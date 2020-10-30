Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности

В Киеве на площади Независимости (майдане Незалежности) водитель внедорожника въехал в толпу и протаранил несколько машин. Видео инцидента публикует городская патрульная полиция на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 16:00 (17:00 по московскому времени). Водитель Land Rover проехал на красный свет, выехал на площадь и протаранил толпу. Затем автомобиль отбросило на проезжую часть.

В результате два человека погибли, еще трое получили травмы. На месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель был трезв, говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда он выходил из машины, из салона выпала пустая бутылка вина, отмечает издание «Страна».