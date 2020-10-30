В Петербурге объяснили расхождения данных по кремации умерших с COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом. Так, по словам зампреда комитета Андрея Сараны, весной такие пациенты попадали в соответствующую статистику спустя время после смерти. Его слова приводит РИА Новости.

«Между временем смерти пациента и тем, когда он попадает в статистику, иногда проходит достаточно большое время (поначалу доходило до полутора месяцев). Сейчас же это происходит достаточно быстро», — пояснил он. Сарана также добавил, что в статистику попали как те, кто умер непосредственно от COVID-19, так и те, у кого он был выявлен в качестве сопутствующего заболевания или при вскрытии.

При этом в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашова газете «Фонтанка» заявили, что в официальную статистику не попадают те, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также те, кто скончался от внебольничной пневмонии. «Кроме того, смерти включаются в статистику, когда есть патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных», — рассказали в аппарате заместителя главы города.

30 октября газета «Фонтанка» опубликовала данные по сожжению тел во втором корпусе городского крематория, который отвечает за кремацию погибших с коронавирусом. Так, согласно журналу учета, с 14 апреля по 27 октября в цехе было сожжено 5868 тел, тогда как официальная статистика смертности насчитывала за этот период 3674 летальных исхода.