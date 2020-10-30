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Россия заложила ледокол в Германии

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Изображение: ФГУП «Росморпорт»

На верфи Pella Sietas (контролируется российской «Пеллой») в городе Гамбург (Германия) состоялась церемония закладки ледокола проекта 21900М2 для «Росморпорта», сообщает PortNews, ссылаясь на одного из участников мероприятия.

Агентство напоминает, что соответствующий контракт петербургской «Пеллы» с «Росморпортом», заключенный в 2019 году на общую сумму 7,54 миллиарда рублей, предполагает строительство до 2024 года дизель-электрического корабля водоизмещением 14 300 тонн и мощностью на винтах 18 мегаватт.

Блог bmpd в LiveJournal отмечает, что «Пелла» на своей основной площадке в Отрадном не располагает достаточными мощностями для строительства таких крупных судов, как ледоколы проекта 21900М2.

В октябре предприятие «Звезда» сообщило об успешных квалификационных испытаниях редукторов для силовой установки фрегата проекта 22350, которые ранее Россией приобретались у Украины.

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