Россия заместила украинские редукторы

Редукторы для силовой установки фрегата проекта 22350 успешно прошли квалификационные испытания и тесты в составе дизель-газотурбинного агрегата, сообщает «Звезда». Таким образом Россия заместила редукторы, ранее приобретавшиеся у Украины.

«Раньше в Российской Федерации никогда не выпускались редукторы такой мощности. Это первый и очень сложный проект. У нас получилось с ним справиться, и теперь мы можем обеспечить потребность российского флота в передачах такого типа», — сказал директор по развитию «Звезды» Александр Зиновьев.

Блогер bmpd в LiveJournal отмечает, что первый комплект полностью российского производства изготовленных на петербургской «Звезде» редукторных передач РО55 для дизель-газотурбинного агрегата ДГТА-М55Р производства рыбинского «Сатурна» получит четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков» с заводским номером 924.

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В сентябре 2018 года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что только четвертый российский фрегат проекта 22350 получит полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства.

Значимую часть импортируемых в Россию морских энергетических установок производила «Зоря — Машпроект» в украинском Николаеве. Предприятие выпускало морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для практически всех типов кораблей и судов. «Зоря — Машпроект» фактически являлась монополистом в пределах бывшего СССР в разработке и производстве газовых турбин для кораблей военного флота.

В 2014 году Украина на фоне событий на юго-востоке страны и присоединения Крыма к России прекратила сотрудничество с последней в военно-технической области.