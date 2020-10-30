В США объяснили «купол света» ядерного «Пионера» из СССР

Появление так называемого феномена «купола света», сопровождавшего пуски советской ядерной ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер», можно объяснить, в частности, противодействием работе американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) или испытанием СССР новой системы противоракетной обороны (ПРО), пишет The Drive.

Американское издание, ссылаясь на рассекреченные документы Военно-воздушных сил США, называет данные версии приоритетными, но не окончательными.

Отдельно The Drive обращает внимание на опубликованную в 1983 году публикацию инженера Яниса Слекеничса из Обнинска, в которой обсуждается математетическое моделирование образования люминисцентных облаков в верхних слоях атмосферы. «В этой статье исследуется стохастическая математическая модель сферического хемилюминесцентного облака, образованного выбросом реагента на высоте более 120 километров», — приводит издание фрагмент аннотации из статьи специалиста.

«Очень вероятно, что облако может ослепить или иным образом запутать спутники СПРН или затруднить обнаружение и отслеживание возвращающихся [из космоса в атмосферу] летательных аппаратов для возможного перехвата (...) Или, по крайней мере, в СССР надеялись, что смогут сделать подобное», — пишет The Drive.

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В феврале 2019 года The Drive опубликовал статью, где рассказал о беседе с ветераном ВВС США летчиком Робертом Хопкинсом, который с напарником в конце 1988 года наблюдал «купол света» с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball. «Мы заметили нечто, похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, которая двигалась слева, над СССР, направо, к северной части Тихого океана. Оно охватывало все небо от уровня земли до уровня, который мы могли видеть, глядя в передние окна самолета. Оно перемещалось очень быстро — намного быстрее, чем перекрестно двигающийся самолет, — и быстро приблизилось к нам. Стена света пересекла нашу траекторию полета, после чего продолжила движение на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо», — сказал очевидец. Тогда же в The Drive исключили возможность того, что «купол света» каким-либо образом связан с ракетным топливом, и допустили, что данное явление может иметь отношение к советским разработкам, направленным на противодействие американской программе Strategic Defense Initiative (SDI).

В феврале 2019 года президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что размещение ракет РСД-10 «Пионер» на Чукотке спровоцировало США начать переговоры с СССР, приведшие к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Пионер» с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности 15Ж45 принят на вооружение в СССР в 1976 году. В 1991-м оружие из-за ДРСМД снято с эксплуатации.