Десятилетняя девочка спасла жизнь матери

Десятилетняя девочка из американского города Чикаго, штат Иллинойс, спасла жизнь матери, у которой случился инсульт. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 7 Chicago.

В апреле десятилетняя Сьенна Ливингстон (Sienna Livingston) проснулась утром, взяла компьютер и пошла на второй этаж учиться. В это время ее 50-летняя мать Кимберли Ливингстон (Kimberly Livingston) делала утреннюю зарядку.

«Я начала выполнять упражнения и почувствовала, как через мое тело проходит волна. Я обернулась, и хотя это было странно, развернулась и упала», — рассказала Кимберли.

«Я увидела, что она не могла подняться и что-то бормотала. Меня это смутило и напугало», — сообщила ее дочь. Сьенна быстро схватила недавно подаренный на день рождения телефон и вызвала скорую помощь. Затем она написала о случившемся всем родственникам. Бабушка Сьенны увидела послание первой и связалась с сестрой Кимберли.

У Кимберли случился инсульт. Ее вовремя доставили в больницу, что позволило избежать хирургической операции на мозге и долговременных последствий для здоровья. Ее нейрохирург, доктор Деметриус Лопес (Demetrius Lopes) подчеркнул, что время критично, когда речь идет об инсультах. «Речь может идти о разнице между постоянной инвалидностью и возвращением к нормальной жизни», — пояснил он.

По его словам, важно знать симптомы инсульта: проблемы с координацией, ухудшение зрения, нечленораздельная речь, частичный паралич лица и конечностей. Если у человека проявляется один из этих симптомов, необходима немедленная госпитализация.

Благодаря быстрой реакции дочери Кимберли полностью восстановилась после произошедшего. «Для меня удивительно, что она смогла сделать это и буквально спасла мою жизнь. Это благословение», — подчеркнула она.

В благодарность Кимберли подарила Сьенне щенка, которого девочка давно просила.