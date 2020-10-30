ВОЗ оценила безопасность путешествий во время пандемии

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан оценил безопасность путешествий в период пандемии коронавируса, передает Reuters.

Представитель организации заявил, что увеличение масштабов тестирования на COVID-19 сделало путешествия сейчас более безопасными с эпидемиологической точки зрения. Он отметил, что теперь международные поездки стали «относительно безопасными» и представляют «относительно невысокий риск» для здоровья. Однако Райан подчеркнул, что полностью обезопасить путешествия сейчас невозможно.

Кроме того, представитель ВОЗ заметил, что сейчас страны вынуждены идти на компромисс между риском передачи инфекции от прибывающего путешественника и социально-экономической выгодой от разрешения путешествий.

Ранее гендиректор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев назвал возможную дату возобновления полетов в Европу и увеличения числа международных рейсов. Он предположил, что авиасообщение возобновится с конца зимы.

Весной 2020 года многие страны закрыли границы и приостановили авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Восстановление туристической отрасли началось только летом, однако в связи со второй волной COVID-19 в Европе для путешественников начали возвращать ограничения.